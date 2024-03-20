Irak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Mart 2024 21:53, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 22:42
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.