Irak'ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu

Yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

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