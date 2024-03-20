Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Atama bekleyen öğretmenler "mülakatsız 68 bin atama yapılması" için Ankara Ulus'ta eylem yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2024 22:55, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 23:08
Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmen adayları Ankara Ulus'ta bir araya geldi.
Atama Bekleyen Öğretmenler Platformu'nun, atama bekleyen öğretmenlerin ve onlara destek verenlerin bir araya geldiği eylemde, "mülakatsız 68 bin atama yapılması" talebi dile getirildi. Eylemde, 'Öğretmenler Ulusta atama nerede' sloganları atıldı.