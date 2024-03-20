Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime yarın ara verildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar, Uludere ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 23:06, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 23:51
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ilçesinde de sağanak nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.