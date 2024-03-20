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Bakan Işıkhan, Kütahya'da maden işçileriyle iftar yaptı

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maden işçileriyle iftar yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2024 23:45, Son Güncelleme : 20 Mart 2024 23:46
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Bakan Işıkhan, Kütahya'da maden işçileriyle iftar yaptı

Bakan Işıkhan, Tavşanlı'nın Tunçbilek beldesinde bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait Garp Linyitleri İşletmesi'ne bağlı Ömerler Yeraltı Mekanize Maden Ocağı'nda, yerin 100 metre altında maden işçileriyle birlikte iftar yaptı.

Işıkhan'ın iftar programında Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir eşlik etti.

İftarın ardından Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet, yerin 500 metre altına inerek üretim alanında incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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