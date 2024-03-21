21 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ziyaret edecek, Bursa İş Dünyası Buluşması programına ve Bursa STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri ile İftar Programı'na, Kocaeli Kanaat Önderleri Buluşması programına katılacak.

(Bursa/14.00/16.00/18.30/Kocaeli/21.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda ve Sinop'ta İskele Meydanı'nda halkla buluşacak.

(Samsun/13.00/Sinop/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kozcağız Belediyesini, Kozcağız Seçim İrtibat Bürosu'nu ve esnafı ziyaret edecek, Abdipaşa'da iftar programına katılacak.

(Bartın/13.30-19.11)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da esnaf ziyaretinde bulunacak, Çankaya Köşkü'nde Gönül Elçileri Projesi kapsamında düzenlenecek 81 ilin vali eşleriyle iftar programına iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/13.30/Ankara/19.08)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tulumtaş Mağarası'nın resmi açılış törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şakir Nuhoğlu Camisinde öğle namazını kılacak, Ravza Caddesi'nde esnafı, Şehir Hastanesi Yerleşkesi'ni ziyaret edecek, Kızıltepe Devlet Hastanesi Ek Bina'da basına açıklama yapacak.

(Mardin/12.30-15.15)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediye Başkanlığını ve Nazilli esnafını ziyaret edecek, Söke'de iftar programına, Kuşadası'nda mitinge iştirak edecek.

(Aydın/13.45-21.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Emir Sultan Camisinde öğle namazı kılacak, Kanaat Önderleriyle İstişare Toplantısı'na katılacak, Bıçakçılar Çarşısı'nda esnafı ve Rizeliler Derneği'ni ziyaret edecek, Ulucamii'de ikindi namazını kılacak, çarşı bölgesi esnafını ziyaret edecek, Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek Gürsu İlçe İftarı programına katılacak.

(Bursa/13.15-18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, Dünya Ormancılık Günü kapsamında yeşil vatan eğitim tırını ziyaret edecek, fidan dağıtacak, fidan dikim etkinliğine katılacak, Sarıçay 3. köprüde incelemelerde bulunacak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, tohum ve sera örtü naylonu dağıtım törenine katılacak, sektör paydaşlarıyla bir araya gelecek, iftar programına iştirak edecek.

(Çanakkale /11.30-19.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Bildiri İmza Töreni'ne ve MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30/19.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güney Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak, Şalpazar'ında halkla bir araya gelecek, Beşikdüzü'nde miting düzenleyecek, Çarşıbaşı seçim bürosu açılışına katılacak, Akçaabat Düzköy şantiyesinde inceleme yapacak, özel bireyler ile iftarda buluşacak, çay ocağını ziyaret edecek.

(Trabzon/ 09.30-20.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- TÜİK, ocak ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi ve Belçika Hükümeti'nin ev sahipliğinde Brüksel'de düzenlenecek Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak.

(Brüksel)

2- AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeniyle başkanlık için seçim yapılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 51. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anılacak.

(Sivas/11.00)

3- Yurt genelinde Nevruz Bayramı etkinlikleri takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; Çayeli Spor Salonu ve Stadyumu'nu inceleyecek, Ardeşen Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyareti yapacak, İlçe Seçim İrtibat Bürosu'nda temaslarda bulunacak, ilçe STK'lerle bir araya gelecek, esnaf ziyaretlerinin ardından, Pazar Proje Tanıtım Toplantısı'na katılıp, iftar programına katılacak.

(Rize/10.00/11.00/11.30/14.45/15.00/16.00/17.00/18.35)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımı, 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve İstanbul Havalimanı'ndan Budapeşte'ye gidecek.

(İstanbul/11.00/16.00)

4- A Milli Futbol Takımı, Macaristan'la karşılaşacağı özel maç öncesi müsabakanın oynanacağı Puskas Arena'da bir yürüyüş yapacak. Teknik direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında müsabakaya ilişkin soruları cevaplayacak.

(Budapeşte/19.00/19.30)

5- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na (Trisome Games) devam edilecek.

(Antalya)