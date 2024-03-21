Balıkesir'de deprem meydana geldi! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 5.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından duyurdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net