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9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor

AYM'nin yetki aşımı önlenecek. Hak ihlali kararının sonuçları yeniden belirlenecek. AYM, yeniden yargılama ve tazminat dışında karar veremeyecek. TMK ve CMK'da da değişiklik yapılacak. Milletvekillerinin yargılamalarındaki hukuki boşluk giderilecek...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Mart 2024 07:23, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 07:20
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9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında Can Atalay kararı sebebiyle yaşanan krizin çözümü için 9'uncu Yargı Paketi'nde üç ayrı yasada değişiklik yapılması planlanıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 'Terör Suçları' başlıklı 3'üncü ve 'Terör amacıyla işlenen suçlar' başlıklı maddelerinde sıralanan suçların, Anayasa'nın 14'üncü maddesindeki 'Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması' başlıklı hükümler kapsamına girdiği tarif edilecek. AYM'nin Can Atalay kararının gerekçesinde, hangi suçların Anayasa'nın 14. maddesi kapsamına gireceğine ilişkin somut bir niteleme yapılmadığı, bu nedenle Anayasa'nın 14'üncü maddesindeki durumlar yorumlanırken farklı sonuçlara ulaşılabildiği belirtilmişti. AK Parti hukukçuları, yapılacak yeni düzenleme ile AYM'nin bu gerekçesinin dikkate alınacağını kaydetti.

"MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞINA BÜRÜNEMEYECEK"

Parti kaynakları, "Hangi suçların, Anayasa'nın 14'üncü maddesi kapsamına gireceği belirtilecek. Çerçeve netleştirilecek, boşluklar ortadan kaldırılacak. Bu suçlardan yargılananlar milletvekili dokunulmazlığına bürünemeyecek, yargılamaları devam edecek" dedi. Ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) yargılamanın yenilenmesi nedenlerinin düzenlendiği 311'inci madde de değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda, AYM'nin ihlal kararları da CMK'daki yeniden yargılama nedenleri arasında sayılacak.

AİHM'DEKİ SİSTEM İŞLETİLECEK

Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunun AYM'nin bireysel başvurular konusunda alacağı hak ihlali kararlarına ilişkin 50'inci maddesi de değiştirilecek. AK Parti'nin hukukçu kurmayları, yapılacak üç ayrı değişiklikle AYM ile Yargıtay ve ilk derece mahkemeleri arasında yaşanan yetki karmaşasının giderileceğini savunuyor. AK Parti kaynakları "Bireysel başvurular konusunda hak ihlali söz konusu olduğunda, AYM sadece tazminat ve yeniden yargılama kararı alabilecek. AİHM'deki sisteme benzer olacak. Çünkü son dönemde, AYM hak ihlali kararı verdiğinde sanki kişilerin salıverilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hak ihlali kararı verilirse, tıpkı AİHM kararlarında olduğu gibi ya tazminata hükmedecek ya da yeniden yargılama kararı verebilecek. Bunun dışında tahliye edilmesi, salıverilmesi sonucunu doğuracak bir karar alamayacak" değerlendirmesini yaptı.

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