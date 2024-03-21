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Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi

Anayasa Mahkemesi'nde görev süresi dolan Zühtü Arslan'ın yerine Kadir Özkaya seçildi. Anayasa Mahkemesi üyesi Kadir Özkaya 9'a 6 oyla ilk turda AYM Başkanlığı'na seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 10:30, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 10:47
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Kadir Özkaya 9'a 6 oyla ilk turda AYM Başkanlığı'na seçildi.

Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ ise 6 oy aldı. İrfan Fidan seçilemedi.

Kadir Özkaya kimdir?

1963 yılında Tarsus'ta doğmuştur. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hakimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hakimliğine atanmıştır. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004'te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başlamıştır.

2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı'nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirmiştir. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunmaktadır.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 ve 5/3/2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. Seçildiği başkanvekilliği ve İkinci Bölüm başkanlığı görevini 4/4/2020 tarihinden itibaren yürüttü.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

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