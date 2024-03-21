İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
EPDK'den 'elektrik faturaları'yla ilgili önemli karar
EPDK'den 'elektrik faturaları'yla ilgili önemli karar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Emeklilikte yeni sistem hazırlığı
Emeklilikte yeni sistem hazırlığı
Ankara'da kar yağışı başladı
Ankara'da kar yağışı başladı
Altın fiyatlarında yeni rekor
Altın fiyatlarında yeni rekor
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Erdoğan: Enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor
Erdoğan: Enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Fahri Trafik Müfettişleri park cezası yazamayacak
Fahri Trafik Müfettişleri park cezası yazamayacak
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Göstergelerimiz gayet iyi
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Göstergelerimiz gayet iyi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Mart 2024 14:00, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 14:09
Yazdır
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Toplantıda politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmesine karar verildi.

Bankanın faiz oranına ilişkin basın duyurusunda şunlar kaydedildi;

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.

Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir.

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, ay içinde yapılan düzenlemelerle finansal koşullar sıkılaştırılmış, para politikası aktarımı desteklenmiştir. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber