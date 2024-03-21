Büyük araştırma ile ispatlandı: Hastalıkların sebebi aşı değil Covid'in kendisi

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Ankara'da kar yağışı başladı
Ankara'da kar yağışı başladı
%0 Faizli 3 Taksitli 30.000 TL!
%0 Faizli 3 Taksitli 30.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Altın fiyatlarında yeni rekor
Altın fiyatlarında yeni rekor
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı bugün belli olacak
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı bugün belli olacak
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Yabancı uzmanlar açıkladı: MB'nin faiz kararı ne olur?
Erdoğan: Enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor
Erdoğan: Enflasyon oranları herkes gibi bizi de zorluyor
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Fahri Trafik Müfettişleri park cezası yazamayacak
Fahri Trafik Müfettişleri park cezası yazamayacak
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Göstergelerimiz gayet iyi
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Göstergelerimiz gayet iyi
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
Kadın öğretmen, trafikte tartıştığı hemcinsini darbetti
AK Parti'den emekli zammı açıklaması
AK Parti'den emekli zammı açıklaması
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor
2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!
2 Kurum toplamda 552 personel alacak: KPSS şartı yok!
5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor
5 büyükşehirde YRP, AK Parti'ye kaybettiriyor
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Murat Kurum, mal varlığını açıkladı
Akaryakıta çifte zam
Akaryakıta çifte zam
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
2024-İSG/1 Başvuruları başladı
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Yaşam

Büyük araştırma ile ispatlandı: Hastalıkların sebebi aşı değil Covid'in kendisi

Covid-19 pandemisini atlatsak da aşının yan etkilerine ilişkin tartışmaların sürdüğüne dikkat çeken TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Berna Kömürcüoğlu, yeni bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Mart 2024 08:26, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 08:25
Yazdır
Büyük araştırma ile ispatlandı: Hastalıkların sebebi aşı değil Covid'in kendisi

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre İngiltere, İspanya ve Estonya'da 20 milyon kişinin verilerinin araştırıldığı bir makalenin sonuçlarını değerlendiren Kömürcüoğlu "Başta kalp hastalıkları olmak üzere neredeyse tüm hastalıklar aşının yan etkisine bağlanıyor. Ama bu araştırma gösteriyor ki; kardiyovasküler ve tromboembolik komplikasyonlara aşı değil, Covid'in kendisi sebep oluyor" dedi.

HASTALIĞI HAFİF GEÇİRENLER DİKKAT!

Covid-19'un Omicron varyantı sonrası ağır hastalık sıklığını kaybetse de bu kış diğer mevsimsel viral etkenler içinde halen ilk 4 sırada yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Kömürcüoğlu "Hastalık hafif geçirilse bile damarsal yan etkilere sebep olmaya devam ediyor. Bir yıldan önce yapılan aşılarımızın artık koruyuculuğu çok azaldı. Halen ileri yaşı ve ciddi eşlik eden kronik hastalıkları olan kişilerin yılda bir defa aşılanması öneriliyor" değerlendirmesini yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber