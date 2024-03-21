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Ankara'da kar yağışı başladı

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde etkisini sürdürüyor...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2024 08:50, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 09:43
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Başkentliler sabaha kar yağışı ile uyandı

Ankara'nın merkez ilçelerinde yer yer etkili olan kar yağışı, Kızılcahamam, Çamlıdere, Elmadağ gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar etkisini daha da artırdı. Kar yağışı Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

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