Bakanlıktan, 'Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar' haberine açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı yayın organları ve sosyal medyada gündem olan 'Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar' haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dün bazı basın yayın organlarında 'Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.