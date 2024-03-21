EPDK'den 'elektrik faturaları'yla ilgili önemli karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun bugün yaptığı toplantıdan önemli bir karar çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi; taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyecek.

Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681 TL ile 1634 TL arasında değişiyor.

Düzenleme ile söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliğinin ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.

3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor. Düzenleme ile 681 TL ila 1634 TL arasındaki bedel hak sahibi vatandaşın cebinde kalacak.