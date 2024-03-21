Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
Tekirdağ'da seyir halindeki bir tır, yolcu otobüsüne çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 10:50, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 11:22
Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı tır, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.