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Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'ye çıkarmasının ardından, düşüşe geçen dolar günü 31,89 TL'den, avro ise 34,81 TL'den günü tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 17:34, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 17:35
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Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi

Karar metnindeki, "Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir." ifadesi de dikkati çekti.

Analistler, söz konusu kararla birlikte merkez bankasının gerekli görmesi halinde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini kaydetti. Karar öncesinde gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleniyordu.

TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini aktaran analistler, kullanılan araç çeşitliliğinin de arttığını vurguladı.

Analistler, PPK metninin de TCMB'nin gerektiği zaman, gereken aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğine değinerek, bu kararlılığın varlık fiyatlarına da yansıdığını bildirdi.

Karar öncesi, 32,4170 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı sonrası düşüşe geçti ve günü 31,89 TL'den tamamladı. Avro/TL de 34,81 TL'ye geriledi. Avro/TL karar öncesi 35,5140 seviyesinde bulunuyordu.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:


 ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 32,3880 32,3890 31,8960 31,8970
Avro 35,1320 35,1330 34,8140 34,8150
Sterlin 41,1460 41,2630 40,6500 40,7670
İsviçre Frangı 37,1130 37,2990 36,3210 36,5030
ANKARA



ABD Doları 32,3580 32,4380 31,8660 31,9460
Avro 35,0920 35,1720 34,7740 34,8540
Sterlin 41,0860 41,2960 40,5900 40,8000

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