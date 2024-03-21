Üniversite'den 'Öğrencilerin zorla oruç tutmaya zorlandığı' iddialarına yalanlama
Selçuk Üniversitesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ramazan ayı süresince öğrencilere yemek hizmeti verilmediğine ve öğrencilerin oruç tutmaya zorlandığına dair iddiaları yalanladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2024 11:05, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 11:07
Selçuk Üniversitesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ramazan ayı süresince öğrencilere yemek verilmediği ve zorla oruç tutturulmaya çalışıldığı iddialarını yalanladı
Paylaşımda, önceki yıllarda olduğu gibi Ramazan ayında uygulanan yemek hizmetinin aynı şekilde devam ettiği belirtildi.