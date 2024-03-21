Üniversite'den 'Öğrencilerin zorla oruç tutmaya zorlandığı' iddialarına yalanlama

Paylaşımda, önceki yıllarda olduğu gibi Ramazan ayında uygulanan yemek hizmetinin aynı şekilde devam ettiği belirtildi.

Selçuk Üniversitesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Ramazan ayı süresince öğrencilere yemek verilmediği ve zorla oruç tutturulmaya çalışıldığı iddialarını yalanladı

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