Otogaza zam bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Hem döviz kuru hem petrol fiyatı artıyor. Benzin ve motorine 5 gün aranın ardından ikinci kez zam geldi.

Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı.

Zam sonrası benzinin ve motorinin litresi 43 liranın üstüne çıktı.

Akaryakıt ürünlerine geçen hafta cuma günü de 1 liranın üzerinde zam gelmişti.

21 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,45 liradan,

Benzinin litresi ise ortalama 43,03 satılıyor.

OTOGAZDA FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Yarından geçerli olmak üzere otogaz grubunda 45-50 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

İstanbul'da otogazın litresi 21,95 liradan satılıyor.