Seçime günler kala CHP'ye soğuk duş

31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu kapsamda siyasi partiler ve adaylar seçim çalışmalarına hız verdi.

"YÜZDE 16'SI SANDIĞA GİTMEYECEK"

Yapılan anket çalışmaları da bugünlerde seçmeni anlamak adına önemli bir rol oynuyor. Son olarak eski CHP milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir canlı yayında CHP'nin masasındaki anket sonuçlarına ilişkin önemli bir detay verdi. Yarkadaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne giden resmi araştırmalarda CHP seçmeninin %16'sının sandığa gitmeme eğiliminde olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.