Bursa'da kontrolden çıkan otomobil iki bina arasındaki boşlukta asılı kaldı

Kazayı görenlerin yardım çağrısında bulunması üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç, 3. Dağ Sokak ile Çayır Sokak kesişiminde bulunan iki bina arasındaki dar boşlukta dik şekilde asılı kaldı. Sürücü ise araçta sıkışarak yaralandı.

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