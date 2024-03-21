Ankara'da boya atölyesi alevlere teslim oldu

Demirciler Sanayisi'nde, inşaat malzemeleri bulunan depoda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürüde büyüyen ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından müdahaleye başlayan ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

İş yerlerinde hasar meydana geldi

İş yeri sahibi İbrahim Mert Tiritoğlu, gazetecilere açıklamasında, yangın sırasında içeride herhangi bir çalışan bulunmadığını belirterek, "Arkadaşlarımızın çoğu dışarıdaydı. Diğerleri olayı duyunca hemen dışarı çıktı." dedi.

Görgü tanığı Hakan Albayrak ise malzeme almak için iş yerine geldiğini belirterek, "Olay esnasında buradaydım. Yangın çatıda bir kıvılcımla başladı, sonra büyüdü." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerinde incelemelerde bulunarak, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.