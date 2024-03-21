İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra gelen faiz koridoru adımı
Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra gelen faiz koridoru adımı
Başsavcıdan Çorum L Tipi Cezaevindeki yangına açıklama
Başsavcıdan Çorum L Tipi Cezaevindeki yangına açıklama
Uzmanlar MB'nin faiz artışı kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz artışı kararına ne dedi?
Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
EPDK'den 'elektrik faturaları'yla ilgili önemli karar
EPDK'den 'elektrik faturaları'yla ilgili önemli karar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Emeklilikte yeni sistem hazırlığı
Emeklilikte yeni sistem hazırlığı
Ankara'da kar yağışı başladı
Ankara'da kar yağışı başladı
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da en büyüğü 12 yaşında evde kalan 3 çocuktan biri çamaşır makinesine girince havasız kaldığı için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 15:47, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 17:08
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ceza infaz koruma memuru olan baba Tayfur K. ile Yüreğir Devlet Hastanesinde çalışan Suna K. 19 Mart günü işe gitmek için sabah evden çıktı. Evde 12 yaşındaki Zeynep Hilal K., Alparslan Türker K. (6) ve 3 yaşındaki Elif Ayyüce K. kaldı. Öğle saatleri Zeynep Hilal K. annesini arayarak Elif Ayyüce'nin kayıp olduğunu söyledi. Suna K.'da eşini arayıp küçük kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine baba Tayfur K. hemen eve gitti. Baba eve geldiğinde 6 yaşındaki oğlu Alparslan Türker K. babasını kardeşini çamaşır makinesinin içinde bulduğunu ve dışarı çıkardığını söyledi. Baba hemen havasız kalan ve hareketsiz olan kız çocuğuna suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Kalbi atmaya başlayan kız çocuğu çağrılan ambulans ile önce Yüreğir Devlet Hastanesine ardından da Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Ancak kız çocuğu aynı gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kız çocuğunun cenazesi otopsi için adlı tıp kurumu morguna götürüldü. Kız çocuğunun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çamaşır makinesinde havasız kalıp boğularak ölen Elif Ayyüce K. toprağa verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber