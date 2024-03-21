Oğlunun düğününde eşini öldürüp kızını yaralayan zanlı tutuklandı

Zanlının üst aramasında, iç çamaşırına gizlediği 1170 dolar, 220 avro, 3 bin 125 lira ve 437 gram altın kemer ele geçirildi.

Bugüne kadar polise yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği tespit edilen Yaşar U'nun, kente gelerek Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan akrabalarını görmeye gittiğini tespit eden ekipler çalışma başlattı.

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