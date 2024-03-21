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TFF Başkanı Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'nin talepte bulunduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 16:14, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 17:34
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A Milli Futbol Takımı, Macaristan'la oynanacak özel maç için Budapeşte'ye hareket ederken, Büyükekşi de İstanbul Havalimanı'nda soruları yanıtladı.

Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının 6 Nisan'a kaydırıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Büyükekşi, Fenerbahçe'nin kupa maçının ertelenmesiyle ilgili olarak başvuruda bulunduğunu belirterek, "Fenerbahçe'den bir erteleme talebi geldi, değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Büşükekşi, Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan olaylarla ilgili soruya da "Bu konuyla ilgili şu anda bir şey söylemeyeceğim. Gündemimiz milli takım." yanıtını verdi.

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde iki hazırlık maçına çıkacağına dikkati çeken Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanya'da olacak olması bize ayrı heyecan veriyor. Evimizde oynayacak gibi hazırlanıyoruz, heyecanlıyız. Türk Milli Takımı, Avrupa'nın en genç milli takımıydı, aramıza 4 genç futbolcu daha katıldı. Bu konunun çok büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. 2032'nin de ana omurgasını oluşturmuş oluyoruz. 18 yaşındaki gençler, 8 yıl sonra 26 yaşında olacak. Beraber hareket eden bir takım olacak. O yüzden yapacağımız hazırlık maçları çok önemli. Dostluk maçında karşılaşacağımız ekipler de Avrupa Şampiyonası'nda yer alacaklar. Güçlerini ispat eden ekipler. Son derece iyi bir hazırlık dönemi geçirdi takımımız. Çok güzel bir dostluk, kardeşlik havası var. Macaristan Milli Takımı özellikle bizimle maç yapmak istedi. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, Macaristan'ı ziyaret etti, çok önemli dostluk mesajları verdi. Biz de bu mesajları pekiştirmek için dostluk maçı yapacağız. Milli takım kampa devam edecek, pazartesi günü de Avusturya'ya hareket edecek. Salı günü de maçta sonra Türkiye'ye döneceğiz."

Milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın ligde bütün takımların maçlarını izlediğini, yurt dışında forma giyen futbolcuları da oynadıkları ülkelerde takip ettiğini vurgulayan Büyükekşi, şunları söyledi:

"Bu sebeple milli takıma yeni oyuncular geldi. Özellikle Can Uzun'un milli takıma katılması büyük bir kazanç. Hamit Altıntop'a ve hocamız Montella'ya bu sebeple teşekkür ediyoruz. Almanya Milli Takımı'na gitmesi söz konusuydu. Bu takım inşallah 2024 Avrupa Şampiyonası'nda güzel işler yapıp milletimizi sevindirecek."

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