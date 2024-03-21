Erdoğan'dan muhalefete 'doğan görünümlü şahin' benzetmesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği Kilis mitinginde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Doğan görünümlü şahin misali, dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız"

"(Muhalefet) Lafa gelince şeffaflıktan, dürüstlükten bahsetmeyi çok severler. Ancak ne para işlerinde ne ittifak işlerinde bu sözlerine sadık kalırlar"

"Kandil'in güdümünde siyaset yapanlarla kurdukları gizli ittifakın boyutunu ve derinliğini CHP'li vatandaşlarım dahil kimse bilmiyor"