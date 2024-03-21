Karabük'te bıçaklı kavgada 3 lise öğrencisi yaralandı

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir meslek lisesinde öğrenciler B.K. (18) ile Y.S.Ö. (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklu R.A.S. (18) da arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında R.A.S. ve B.K, Y.S.Ö'nün bıçaklı saldırılarıyla yaralandı. Bu sırada Y.S.Ö. de elinden yara aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

R.A.S. ve B.K. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Y.S.Ö. ise polis ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine götürüldü.

Y.S.Ö, tedavisinin ardından gözaltına alındı.