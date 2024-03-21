Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait 39 hedef hava harekatlarıyla vuruldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatlarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu" ifadelerine yer verildi.