Sağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacak

Bakan Koca, anestezi ve ameliyathane teknikerleri ile acil tıp teknisyenliği ve paramedik çalışanlarına yönelik yeni düzenlemeye ilişkin dün yaptığı açıklamaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklık getirdi.

Yakında Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen düzenlemeye ilişkin, kamuda teknikerlerin teknikerlik, hemşirelerin hemşirelik yapacağının, yani birinin diğerinin alanında görevlendirilmeyeceğinin altını çizen Koca, özel sektörde ise teknikerlerin, hemşirelerin gözetiminde, onların görev tanımına uygun işleri yapmaya izninin bulunduğunu bildirdi.

Bugün Mardin'deki esnaf ziyareti esnasında konuyla ilgili bir gencin sorusunu yanıtladığı video paylaşımına da yer veren Koca, şunları kaydetti:

"Kamuda herkes kendi işini yapacak. Teknikerler kendi işini, hemşire arkadaşlar kendi işini, yerine kimse çalışmayacak. Özel sektörde, özellikle bu anlamda hemşire arkadaşlarımızın sorumluluğunda, hemşire arkadaşlarımız yoksa onların çalışma durumu yok, hemşire arkadaşlarımızın sorumluluğunda onların görev tanımına uygun işleri yapmaya sadece izin var. Yani hemşire arkadaşlar tedirgin olmasınlar. Onların sorumluluğunda, görev tanımına uygun tekniker arkadaşlar sadece özel sektörde... Kamuda herkes kendi görev tanımına uygun alanda çalışacak."