Yabancı uzmanların 'faiz' yorumu: MB bağımsızlığını geri kazandı

Ekonomim'de yer alan haere göre; kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan BBVA Research Başkanı Alvaro Ortiz, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışına ilişkin X paylaşımında "Böylece daha sonra daha büyük bir faiz artışı yapma ihtiyacından kaçınmış oldular. Ne kadar geç, o kadar sıkılaşma. Ne kadar erken, o kadar iyi. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Seçimlere rağmen artırıldı



Ünlü ekonomist Timothy Ash de TCMB'nin beklenmedik faiz artışının "Bankanın bağımsızlığını geri kazandığına ve enflasyonla mücadele için ne gerekirse yapmaya hazır olduğuna işaret ettiğini" yazdı. Ash, X paylaşımında faiz artışının ay sonunda gerçekleşecek yerel seçimlere rağmen yapıldığına da dikkat çekti.

Generali Investments gelişen piyasalar stratejisti Guillaume Tresca da Bloomberg'e verdiği demeçte, "Özellikle seçim öncesi gelen bu karar Türkiye Merkez Bankası'nın bağımsızlığının arttığını teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Bloomberg'in anketinde sadece Deutsche Bank ve Goldman Sachs, TCMB'den faiz artışı bekliyordu ve diğer tüm ekonomistler faizlerin sabit tutulacağını öngörmüştü.

Londra'daki Trium Capital'in EM portföy yöneticisi Peter Kisler ise kararı, "Bu hoş bir sürpriz oldu" dedi.