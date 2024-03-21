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ABD'nin Gazze'de ateşkes tasarısı BMGK'da oylanacak

ABD yarın rehine anlaşmasının bır parçası olarak Gazze'de acıl ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 23:35, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 23:36
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ABD'nin Gazze'de ateşkes tasarısı BMGK'da oylanacak

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 167 gündür devam ederken, ABD'nin BM Misyonu Sözcüsü Nate Evans, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısının yarın BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulacağını açıkladı.

Evans, 'ABD son birkaç haftadır Konsey üyeleriyle birlikte, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve insani yardımların artmasına yardımcı olacak bir rehine anlaşmasının bir parçası olarak Gazze'de acil bir ateşkes sağlamayı hedefleyen devam eden diplomatik çabaları destekleyecek bir karar üzerinde ciddi bir şekilde çalışmaktadır. Güvenlik Konseyi ile yaptığımız pek çok istişarenin ardından bu kararı cuma sabahı oylamaya sunacağız' dedi.

ABD, 7 Ekim'den bu yana BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan 3 karar tasarısını da veto etti.

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