Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir ÖZKAYA'nın Seçilmesine Dair Karar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146.. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'ıuı 12. maddesine göre; 21/3/2024 Perşembe günü yapılan seçimde. Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Sayın Kadir ÖZKAYA seçilmiştir.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net