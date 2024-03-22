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Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 07:25, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 07:42
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Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 BTR 772 plakalı otomobil ile 06 CYC 597 plakalı otomobil, Elmadağ ilçesi Lalabel Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını belirledi.

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