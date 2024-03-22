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3 ilin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Şırnak'ın Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ilçelerinde ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 07:50, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 07:40
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3 ilin bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Mart Cuma günü ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Sivas merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ŞIRNAK

Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ve Cizre ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı ile köy okullarında eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bahçesaray ilçemizdeki yoğun kar yağışları nedeniyle 22 Mart 2024 Cuma günü taşımalı ile köy okullarımızdaki eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımıza saygı ve önemle duyurulur" denildi.

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