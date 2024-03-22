Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 15 gözaltı

Adreslerde yapılan aramada ise çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

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