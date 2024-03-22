Turgut Altınok: Mansur Yavaş bu kadar reklam parasını nerden buldu?

Türkiye, 31 Mart yerel seçimleri için gün sayıyor..

Siyasi partilerin seçim çalışmaları son sürat devam ederken sokaklar ve caddeler bayrak, afiş ve bilboard reklamlarıyla donatılmış durumda.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, konuyla ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş'a dikkat çeken bir eleştiri geldi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Turgut Altınok, Yavaş'ın Ankara'nın her yerine astırdığı reklam afişlerine değindi.

Altınok, kampanyaya harcanan toplam paranın 2,5 milyar lira üzerinde olduğunu söyledi.

Yavaş'ın 'haram para' sözlerini hatırlattı

Mansur Yavaş'ın daha önce söylediği "Bir gün Ankara'nın her yerinde benim resimlerimi görürseniz bu haram paradır" sözüne de dikkat çeken Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"E şu an Ankara'nın neresine baksanız duvarlarda eserleri yok, resimleri var"

Ankara'daki kampanyaya harcadığı para 2 -2.5 milyar. Bütün duvarlara bakıyorsunuz sayın Yavaş var. Kampanyada ne gerekiyor, nasıl bütçe gerekiyor. Sadece duvarlara verdiği para 1 milyar üzerinde.

Bir gün Ankara'nın her yerinde benim resimlerimi görürseniz bu haram parayla demiş. Kendi söylemiş zamanında. Şu an Ankara'nın neresine baksanız bütün duvarlarda eserleri yok resimler var boy boy.

Bizim kampanyamızda bütün masraflar genel merkezimiz tarafından karşılanıyor. Biz öyle rakam bulamayız. CHP'nin bütün aldığı seçim desteği hazineden 1 milyar 800 milyon. Bunun tamamını Ankara'ya harcasa yine yetmez.