Otomobilin bagajında kuyumcunun cesediyle tur atan zanlı tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde silahla öldürülen kuyumcunun cesedinin park halindeki otomobilin bagajında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alacak meselesi yüzünden kuyumcu Bekir Bozar'ı (19) ensesine 3 el ateş ederek öldürüp cesedini otomobilin bagajında bıraktıkları ihbarında bulunmasının ardından gözaltına alınan E.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
- Olay
Bornova ilçesinde dün silahla öldürülen Bekir Bozar'ın cesedi, park halindeki otomobilin bagajında bulunmuştu.
Cinayetten bir gün sonra ihbarda bulunmasının ardından gözaltına alınan E.Ö, ilk ifadesinde alacak meselesi yüzünden tartıştıkları Bozar'ı bindirdikleri otomobilde F.B'nin ensesine 3 el ateş ederek öldürdüğünü öne sürmüş, aracı ilçedeki özel hastanenin yakınındaki otoparka park ettiklerini, cesedi otomobilin bagajında bırakarak kaçtıklarını söylemişti.
Cinayeti işlediği öne sürülen F.B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.