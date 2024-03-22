Otomobilin bagajında kuyumcunun cesediyle tur atan zanlı tutuklandı

Cinayetten bir gün sonra ihbarda bulunmasının ardından gözaltına alınan E.Ö, ilk ifadesinde alacak meselesi yüzünden tartıştıkları Bozar'ı bindirdikleri otomobilde F.B'nin ensesine 3 el ateş ederek öldürdüğünü öne sürmüş, aracı ilçedeki özel hastanenin yakınındaki otoparka park ettiklerini, cesedi otomobilin bagajında bırakarak kaçtıklarını söylemişti.

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