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Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı

Şişli'de bir sürücü kendisine korna çalan sürücüye tepki göstererek emniyet mensubu olduğunu söyledi. Gözaltına alınan sürücünün emniyet mensubu olmadığı ortaya çıktı. Yaşanan olay kask kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 09:49, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 10:06
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Şişli Esentepe Mahallesi'nde bir sürücü seyir halinde olan araca korna çaldı. Sürücüsünün korna çalmasına sinirlenen diğer aracın sürücüsü aracından inerek aracın camına yumruk atmaya başladı.

Önce motosiklet sürücüsü araya girdi. Ardından da olay yerine trafik polisi geldi.

Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra otomobilin kaput bölümüne basarak diğer sürücüsüye tepki göstermeye devam etti. Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Gereği yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün aracını yumruklayan kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bir şahıs, kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı" şeklinde internette yayımlanan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığını ifade etti.

Emniyet mensubu olmadığı ortaya çıktı

Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüyerek, taşkınlık çıkarmaya çalıştığını belirten Yerlikaya, "Kendisinin emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimizce yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil, sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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