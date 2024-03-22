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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.111,50 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 18:34, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 19:35
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,21 puan azalırken, işlem hacmi 110,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,89 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 3,47 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 3 faiz indirimine gidebileceği beklentilerine karşın doların değer kazanmasıyla risk iştahının azaldığını belirtti.

Haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar dayanıklı mal siparişleri, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, Japonya'da perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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