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Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
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Dolar yeniden 32 TL'yi geçti

Dün Merkez Bankası'nın faiz kararıyla 32 TL'nin altına gerileyen dolar, günü yeniden 32 TL'nin üstüne çıkarak tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 17:45, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 17:47
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Dolar yeniden 32 TL'yi geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları31,896031,897032,012032,0130
Avro34,814034,815034,632034,6330
Sterlin40,650040,767040,350040,4670
İsviçre Frangı36,321036,503036,336036,5190
ANKARA
ABD Doları31,866031,946031,982032,0620
Avro34,774034,854034,592034,6720
Sterlin40,590040,800040,290040,5000

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