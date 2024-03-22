Dolar yeniden 32 TL'yi geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 31,8960 31,8970 32,0120 32,0130 Avro 34,8140 34,8150 34,6320 34,6330 Sterlin 40,6500 40,7670 40,3500 40,4670 İsviçre Frangı 36,3210 36,5030 36,3360 36,5190 ANKARA ABD Doları 31,8660 31,9460 31,9820 32,0620 Avro 34,7740 34,8540 34,5920 34,6720 Sterlin 40,5900 40,8000 40,2900 40,5000