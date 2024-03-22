Dolar yeniden 32 TL'yi geçti
Dün Merkez Bankası'nın faiz kararıyla 32 TL'nin altına gerileyen dolar, günü yeniden 32 TL'nin üstüne çıkarak tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 17:45, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 17:47
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|31,8960
|31,8970
|32,0120
|32,0130
|Avro
|34,8140
|34,8150
|34,6320
|34,6330
|Sterlin
|40,6500
|40,7670
|40,3500
|40,4670
|İsviçre Frangı
|36,3210
|36,5030
|36,3360
|36,5190
|ANKARA
|ABD Doları
|31,8660
|31,9460
|31,9820
|32,0620
|Avro
|34,7740
|34,8540
|34,5920
|34,6720
|Sterlin
|40,5900
|40,8000
|40,2900
|40,5000