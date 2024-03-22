Altının kilogram fiyatı 2 milyon 439 bin liraya geriledi

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerle ilgili çalışma yaptık
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerle ilgili çalışma yaptık
BRITA evinde, tasarruf seninle!
BRITA evinde, tasarruf seninle!
Sponsorlu İçerik
Dolar yeniden 32 TL'yi geçti
Dolar yeniden 32 TL'yi geçti
Deprem konutlarında bayrakları atan çalışanlara soruşturma
Deprem konutlarında bayrakları atan çalışanlara soruşturma
Beli silahlı veliden teneffüste öğretmene darp
Beli silahlı veliden teneffüste öğretmene darp
BDDK'dan taşıt kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan taşıt kredileri ile ilgili yeni karar
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara seçim uyarısı
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara seçim uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz
Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü
Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü
Goldman: Enflasyonda sert düşüş bekliyoruz
Goldman: Enflasyonda sert düşüş bekliyoruz
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
MEB'den yerli ve milli yeni nesil elektronik posta sistemi
MEB'den yerli ve milli yeni nesil elektronik posta sistemi
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi
Turgut Altınok: Mansur Yavaş bu kadar reklam parasını nerden buldu?
Turgut Altınok: Mansur Yavaş bu kadar reklam parasını nerden buldu?
Merkez'den proaktif adım
Merkez'den proaktif adım
Kira vergisi ilk taksit ödemesinde son 10 gün
Kira vergisi ilk taksit ödemesinde son 10 gün
İşte FETÖ'nün siyaset mahrem yapılanması
İşte FETÖ'nün siyaset mahrem yapılanması
İzmir'de 5 otomobil ile skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
İzmir'de 5 otomobil ile skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın Seçilmesine Dair Karar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın Seçilmesine Dair Karar
BES'te kısmen ödeme uygulaması ertelendi
BES'te kısmen ödeme uygulaması ertelendi
Seçim yasakları başladı: Vatandaşın oyunu etkileyecek yayın yasak
Seçim yasakları başladı: Vatandaşın oyunu etkileyecek yayın yasak
Ali Yalçın: CHP memuru zarara uğrattı
Ali Yalçın: CHP memuru zarara uğrattı
Yabancı uzmanların 'faiz' yorumu: MB bağımsızlığını geri kazandı
Yabancı uzmanların 'faiz' yorumu: MB bağımsızlığını geri kazandı
Sağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacak
Sağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacak
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 439 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 439 bin liraya indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 18:05, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 18:06
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 439 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 420 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 470 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2 azalışla 2 milyon 439 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 490 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 972 milyon 429 bin 432,87 lira, işlem miktarı ise 3.299,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 9 milyon 396 bin 126,65 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, DenizBank, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.490.000,002.385,00
En Düşük2.420.000,002.150,00
En Yüksek2.470.000,002.250,00
Kapanış2.439.000,002.347,00
Ağırlıklı Ortalama2.446.519,082.304,40
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.972.429.432,87
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.299,53
Toplam İşlem Adedi201

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber