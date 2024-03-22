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Sosyal medyada Arda Güler etkisi

Real Madrid'de kariyerine devam eden milli yıldız Arda Güler, LaLiga Türkiye'nin etkileşimlerini artırdı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Mart 2024 14:43, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 15:37
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LaLiga Türkiye Temsilcisi Mete Türkmenoğlu, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in LaLiga Türkiye hesaplarının etkileşimlerini artırdığını belirterek, "Real Madrid bile paylaşımlarında Arda Güler odaklı ilerliyor. Bellingham, Vinicius Jr. gibi yıldızlar varken Arda Güler paylaşımları geliyor." dedi.

Türkmenoğlu, İspanya Ligi'nin yayın kalitesi anlamında büyük bir atılım yaptığının altını çizdi.

İsim sponsorunun değişmesinin ardından İspanya futbolunu izlemek isteyenlere farklılıklar sunmak istediklerini vurgulayan Türkmenoğlu, "Bu sezon başında sosyal medya anlamında Premier Lig'in önüne geçtik. Bu şaşırtıcı bir veri oldu. Geçen sene DeMarke ile birlikte LaLiga Türkiye'nin X (Twitter) hesabını açarak Türkçe paylaşımlara başlamıştık. Bunu Endonezya'da, Japonya'da da yapıyoruz uzun zamandır. Farklı ülkelere yavaş yavaş uyum sağlayarak içeriği zenginleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"LALİGA'NIN TÜRKİYE'DE BÜYÜMESİ ARDA GÜLER ÜZERİNDEN BAŞLIYOR"

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in LaLiga Türkiye hesaplarının büyümesinde önemli bir rol oynadığını dile getiren Türkmenoğlu, şöyle devam etti:

"Arda Güler sahada özel bir şey yaptığında hemen etkisini görüyoruz. Türkiye'ye özel konuşursak, X (Twitter) hesabımızın hemen büyüdüğünü söyleyebiliriz. Real Madrid bile paylaşımlarında Arda Güler odaklı ilerliyor. Bellingham, Vinicius Jr. gibi yıldızlar varken Arda Güler paylaşımları geliyor. Benim şahsi fikrim daha fazla süre almasını umuyorum. Hem taraftar olarak hem futbolun güzelliği hem de işim için bunu istiyorum. LaLiga'nın Türkiye'de büyümesi Arda Güler üzerinden başlıyor. Tabii ki uzun yıllar birkaç Türk oyuncu oldu. Kış transfer döneminde Enes Ünal gitti. Cenk Özkacar da Valencia'da güzel işler çıkarıyor ama etkileşim anlamında Arda Güler büyük bir lokomotif."

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