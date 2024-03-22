Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü

Kredi ve mevduat faizleri 22 yılın zirvesine çıktı.

Merkez Bankası, ay başında ihtiyaç kredisi ve ticari kredide büyüme sınırını yüzde 2'ye düşürdü. Ardından nakit avansta taksit sayısı 12 aydan 3 aya indirildi. Nakit avansta faiz oranı da yüzde 5'ler düzeyine çıkarıldı. Atılan adımlar kredi ve mevduat faizlerini yükseltti.

Doç. Dr. Levent Yılmaz, "Bileşik tarafta baktığımızda yüzde 70'lere varan mevduat faizleri karşımıza çıkıyor özellikle döviz dönüşüm KKM'lere getirilen o uygulama talimatı kapsamında zaten halihazırda çok yüksek faizler bankalar tarafından teklif ediliyor" dedi.

Geçen hafta 1-3 aylık TL mevduat faizinde yıllık faiz ortalama yüzde 55,7'ye çıktı. Bir önceki hafta yüzde 53,63 düzeyindeydi.

Ticari kredi faizi yüzde 55,76'dan yüzde 58,5'e, ihtiyaç kredisi faizi yüzde 63,36'dan yüzde 76'ya yükseldi.

İhtiyaç kredisine kredili mevduat hesapları da dahil edildiğinde faiz oranı ortalama yüzde 68 oldu.

KREDİ HACİMLERİNDE ARTIŞ SÜRDÜ

Öte yandan tüm düzenlemelere rağmen kredi hacmi artmaya devam etti. Geçen hafta toplam kredi hacmi 69 milyar 134 milyon lira arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre toplam hacim 12 trilyon 661 milyar 755 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerindeki yıllık büyüme yüzde 34,1, ticari kredilerdeki yıllık büyüme yüzde 24,8 oldu.

FAİZ ARAMALARI YÜKSELDİ

Diğer taraftan internet üzerinden hem kredi hem mevduat faizleri ile ilgili aramalarda artış yaşandı.

Sektör yetkilileri, mevduat ürünlerindeki aramalar ile birlikte talebin arttığını kaydetti.

Yetkililer, kredi ürünlerindeki aramaların meraktan mı yoksa talepten mi kaynaklandığını söylemek için erken olduğunu belirtti.