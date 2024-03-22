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89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nin sanıklarına ceza

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan tutuklu 3 müteahhit ve inşaat mühendisine, 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 15:40, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 16:58
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Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki Mehmet Özdemir, depremde bu sitede hayatını kaybeden Serhan Özdemir'in amcası olduğunu belirterek, "sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Mağdur taraf avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanıkların isnat edilen suçtan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin devamına ve firari sanıkların dosyalarının ayrılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu, tahliyelerini talep etti. Sanıklar da suçlamayı reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyetince oy birliğiyle alınan kararda, 4 sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.

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