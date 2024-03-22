Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin 2 sürücü tutuklandı
Tekirdağ'da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı minibüs ile tırın çarpıştığı kazaya karışan sürücüler tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 16:34, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 17:00
Dün meydana gelen kazada yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü Mehmet Karaca ile tır sürücüsü Kürşat Akça'nın tedavileri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Karaca ve Akça çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
-Olay
Dün, Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki Mehmet Karaca'nın kullandığı 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda Kürşat Akça idaresindeki 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrilmişti.
Kazada 5 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.