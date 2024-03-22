Erdoğan: Terör örgütleri için hiçbir yer güvenli değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Terör örgütleri için hiçbir yer güvenli değil. Sınırlarımızın 300-350 kilometre ötesinde teröristleri tespit ediyor, ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 17:23, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan:Terör örgütleri için hiçbir yer güvenli değil. Sınırlarımızın 300-350 kilometre ötesinde teröristleri tespit ediyor, ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz