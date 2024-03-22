AB, çiftçilerin ürünlerini maliyetin altında sattırmayacak

Von der Leyen ve AB Konseyi Bakanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzendi.

Gıda piyasalarının çatışmalar ve savaşlar nedeniyle istikrasızlık yaşadığını anımsatan von der Leyen, bu durumdan Avrupalı çiftçilerin de olumsuz etkilendiğini ifade etti. Von der Leyen, iklim değişikliğinden kaynaklı seller, yangınlar ve kuraklık gibi sorunların da çiftçilere zarar verdiğini belirtti.

"Çiftçiler haklı olarak gelecekleri konusunda kaygılılar." diyen von der Leyen, bu sorunlara karşı kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler aldıklarını söyledi.

Von der Leyen, "Çiftçilerin üzerindeki idari yükün azaltılmasına yönelik ilk tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Aşırı hava olayları gibi meşru sebeplerden dolayı sorun yaşayan çiftçilere çeşitli istisnalar sağladıklarını belirten von der Leyen, "Çiftçiler ürünlerini bazen üretim maliyetlerinin altında satmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Bu durum kesinlikle kabul edilemez." yorumunu yaptı.

Çiftçilerin fiyat müzakerelerindeki konumlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan von der Leyen, üretim maliyetleri ve değer zincirindeki marjlar ve ücretler gibi konularda şeffaflığı artırmak üzere bir gözetim sistemi kuracaklarını anlattı.

Von der Leyen, "Çiftçilerin gıda zincirindeki konumlarını iyileştirmek ve ürünlerinin bedeli konusunda daha iyi bir yerde olmalarını sağlamak için müzakere güçlerini geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Michel de "Çiftçilerin meşru kaygıları var ve onları desteklemeye kararlıyız." dedi. Çiftçilerin adil seviyede bir geliri hak ettiklerine işaret eden Michel, bürokratik işlemleri azaltacak ve adil bir rekabet ortamı sağlayacak tedbirler alacaklarını belirtti.

Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor. Yolları traktörleriyle kapatan çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor.

Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri ile Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, Avrupa'daki çiftçileri rahatsız eden konular arasında yer alıyor.