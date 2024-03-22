Bakan Tekin: Cumhur İttifakı Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerle ilgili çalışma yaptık
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerle ilgili çalışma yaptık
BRITA evinde, tasarruf seninle!
BRITA evinde, tasarruf seninle!
Sponsorlu İçerik
Dolar yeniden 32 TL'yi geçti
Dolar yeniden 32 TL'yi geçti
Deprem konutlarında bayrakları atan çalışanlara soruşturma
Deprem konutlarında bayrakları atan çalışanlara soruşturma
Beli silahlı veliden teneffüste öğretmene darp
Beli silahlı veliden teneffüste öğretmene darp
BDDK'dan taşıt kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan taşıt kredileri ile ilgili yeni karar
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara seçim uyarısı
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara seçim uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz
Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü
Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü
Goldman: Enflasyonda sert düşüş bekliyoruz
Goldman: Enflasyonda sert düşüş bekliyoruz
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
MEB'den yerli ve milli yeni nesil elektronik posta sistemi
MEB'den yerli ve milli yeni nesil elektronik posta sistemi
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi
Turgut Altınok: Mansur Yavaş bu kadar reklam parasını nerden buldu?
Turgut Altınok: Mansur Yavaş bu kadar reklam parasını nerden buldu?
Merkez'den proaktif adım
Merkez'den proaktif adım
Kira vergisi ilk taksit ödemesinde son 10 gün
Kira vergisi ilk taksit ödemesinde son 10 gün
İşte FETÖ'nün siyaset mahrem yapılanması
İşte FETÖ'nün siyaset mahrem yapılanması
İzmir'de 5 otomobil ile skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
İzmir'de 5 otomobil ile skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın Seçilmesine Dair Karar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın Seçilmesine Dair Karar
BES'te kısmen ödeme uygulaması ertelendi
BES'te kısmen ödeme uygulaması ertelendi
Seçim yasakları başladı: Vatandaşın oyunu etkileyecek yayın yasak
Seçim yasakları başladı: Vatandaşın oyunu etkileyecek yayın yasak
Ali Yalçın: CHP memuru zarara uğrattı
Ali Yalçın: CHP memuru zarara uğrattı
Yabancı uzmanların 'faiz' yorumu: MB bağımsızlığını geri kazandı
Yabancı uzmanların 'faiz' yorumu: MB bağımsızlığını geri kazandı
Sağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacak
Sağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacak
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tekin: Cumhur İttifakı Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhur İttifakı Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı aslında. Türkiye'de başka tür ittifaklar bozulur, belki informel alanlara kaydırılırken Cumhur İttifakı Türkiye'nin her tarafında çok sağlıklı bir şekilde işliyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 18:58, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 19:02
Yazdır
Bakan Tekin: Cumhur İttifakı Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı

Tekin, Cumhuriyet Meydanı'nda seçim çalışması yapan AK Parti Burdur İl teşkilatının standını ziyaret etti.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, yerelden problemleri görerek çözüm üretmenin daha doğru olduğu düşündüklerinden, illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

Yerel yönetimlerin bazı yerlerde en büyük yardımcıları, bazı yerlerde de yapılmak istenilen eğitim yatırımlarına en büyük engel olduğunu belirten Tekin, "Bazı illerde yatırımlarımız tıkır tıkır işliyor. İmarda, iskanda ve inşaatla ilgili süreçlerde sıkıntı yaşamıyoruz. Bazı illerde çok sıkıntı yaşıyoruz, belediyelerle bir türlü işlerimiz hızlı yürümüyor." ifadesini kullandı.

Tekin, işlerinin hızlı yürümediği yerlerde yatırımların aksadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla eğitim-öğretim hizmetlerini istediğimiz etkinlikte verememiş oluyoruz. 2016 ya da 2017'de okullardaki su tüketiminin ücretlendirmesiyle ilgili olarak belediyeleri sınırlandıran bir yasal düzenleme yapmak zorunda kaldık. Çünkü şöyle bir durumla karşı karşıyaydık. Olağan ücretlendirmenin 3-5 katı kadar okullarımızdaki su sarfiyatından ücret alan belediyeler vardı. Dolayısıyla biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak belediyelerle çok yakın çalışıyoruz. Belediyeler bizim önemli paydaşlarımız, 31 Mart seçimleri de bizim için bu açıdan önemli."

- "Cumhur İttifakı Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı"

Bakan Tekin, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın o günün gerektirdiği zorunluluklar neticesinde ortaya çıktığını anımsatarak, "Bir siyaset bilimci olarak şunun altını çizmek istiyorum. Cumhur İttifakı Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı aslında. Türkiye'nin her tarafında başka tür ittifaklar bozulur, belki informel alanlara kaydırılırken Cumhur İttifakı Türkiye'nin her tarafında çok sağlıklı bir şekilde işliyor. Burada da ben her iki siyasi partinin temsilcisine de Türkiye'nin sosyolojik yapısına uygun olan bu ittifakı birlikte yürütme gayretinde oldukları için teşekkür ediyorum. İnşallah hem Burdur halkı hem de milli eğitim camiası olarak bizim açımızdan en doğru, en iyi alternatif seçilir. Bizler Mehmet Şimşek'e destek olmaya geldik. Seçilmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

- "Burdur eğitim kenti olmaya devam edecek"

Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek de eski bir eğitimci olarak Milli Eğitim Bakanı Tekin'i kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Burdur'un bir eğitim kenti olduğunu belirten Şimşek, "İnşallah biz de belediye başkanı olduktan sonra eğitimin her noktasına her anlamda destek vereceğimizi yaptığımız toplantıda söz verdik. Burdur eğitim kenti olmaya devam edecek. Desteklerimizi sonuna kadar vereceğiz. Ben Sayın Bakanımıza ilimize teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Şimşek, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, AK Parti Burdur Milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz'la Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber