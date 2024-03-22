Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, eski CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılık katına çıkan Kaftancıoğlu, soruşturma savcısına yaklaşık 2,5 saat süreyle ifade verdi.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kaftancıoğlu, ifade vermek için dün gece geç saatte İstanbul'a geldiğini söyledi.

Kaftancıoğlu, "'Gayrimeşru ve yasa dışı yollarla ortaya sunulan görüntülerle ilgili ilk ifadeye çağrılan ben olsaydım ifade vermeyi reddederdim.' diyerek ifadeye başladım. Önce o gayrimeşru yollarla kayıtları yapanların hukuk karşısında sorumluluğu neyse ortaya çıkarılır, ondan sonra bizlerin bilgisine başvurulacaksa elbette Cunhuriyet Halk Partisinde her şey nettir, bilgilerimizi paylaşırdık." diye konuştu.

Tarihe dikkati çeken Kaftancıoğlu, "Bugün ayın 22'si. Seçime 9 gün var. İl binası ne zaman alınmış? 2019'da. Ve ne mutlu ki İstanbul Örgütü, il binasını ne kadara alıyoruz demişsek, bütün tutarın verildiğini görmüş mal sahibine ama ne üzücü ki 2019'da İstanbul Örgütü'nün büyük katkılarıyla alınmış olan il binasını seçime 9-10 gün kala yok montajla, dublajla, herhalde uğraşacak zaman bulamadılar seçim öncesi, CHP'yi yıpratmak için kullanılan aparattan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, "şüpheli" olarak ifade vermesine ilişkin "Sakın yanlış anlaşılmasın, kendimi bir şey zannettiğimden ya da önemsediğimden değil, kendimi ve yol arkadaşlarımı bildiğimden dolayı seçim öncesi yapılan ve görünen o ki seçime kadar da sürdürmeye çalışacakları, siyasallaştırılmış yargının, yargıyı da bu sürecin parçası yaparak sürdürecekleri süreçlerdir." dedi.

Canan Kaftancıoğlu, içeride il binasının alımına dair tüm soruları aynen gazetecilere anlattığı gerçeklik ve netlikte yanıtladığını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Süreci sizin başlattığınız ancak el çektirildiğiniz iddiaları var." demesi üzerine Kaftancıoğlu, "Böyle bir şey söz konusu değildir. Kaldı ki mal sahibinin avukatının buna dair ne fikri ne de bilgisi olabilir." ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, bir gazetecinin "İfadelerde görüntü kayıtlarının Tuncay Yılmaz'a verildiği söyleniyor. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Hiçbir bilgim ve fikrim yok. Hep söylentiler, söylenenler üzerinden... İçeride il başkanlığı binası süreciyle ilgili bildiğim, bizzat içinde olduğum ve sorumlusu olduğum, yürüttüğüm süreçlere dair bilgi verdim. Bilmediğim konuda yorum yapamam." dedi.

Bir gazetecinin, "Söz konusu 15 milyonun tüm Türkiye'de düzenlenen bir bağış kampanyasından elde edildiği iddiası vardı." ifadesi üzerine Kaftancıoğlu, "Bu sorduğunuz soruyu ifademde uzun uzun ve çok detaylı şekilde anlattım. Oradan rahatlıkla görebilirsiniz." diye konuştu.

Kaftancıoğlu daha sonra adliyeden ayrıldı.

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.

Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade verdi.

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Şüpheli Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağırılmıştı.