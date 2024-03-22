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Bakan Özhaseki: Tokat'ta 10 bin ev yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm alanlarının saha incelemesini yapmak üzere havayolu ile Tokat'a geldi. Bakan Özhaseki, "İstanbul'da ajanslara verilen para, kentsel dönüşüm için ayrılan paranın tam iki katı misli" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 19:58, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 20:28
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Bakan Özhaseki: Tokat'ta 10 bin ev yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentte yapılması planlanan kentsel dönüşümle akalı incelemelerde bulunmak üzere havayolu ile Kayseri'den Tokat'a geldi. Bakan Özhaseki'yi havalimanında Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı. Bakan Özhaseki, Vali Numan Hatipoğlu'nun ardından Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Erenler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanlarında inceleme yapan Özhaseki, Belediye Başkanı Eroğlu'ndan bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, "Hiç kimse bu ülkede bizimki üçüncü derece, bizimki dördüncü derece bir şey olmaz falan gibi bir hisse kapılmasın. Şu anda ülkemizde beş yüze yakın kırılmamış fay hattı var. Bundan ibret almak lazım. Ders çıkarmak lazım. Her ne yapıyorsak mutlaka bu deprem gerçeğini bilerek hareket etmemiz lazım. Evlerimizi, konutlarımızı, iş yerlerimizi affedersiniz bahçe yaptığımız küçük bir kulübeyi bile, ahırı bile bu deprem riskini bilerek ve görerek ona göre yapmamız gerekiyor. Nihayetinde bizler akıllı insanlarız çok şükür. Her seferinde dizimize vurup ah edecek halimiz yok" dedi.

"Dünyada kentsel dönüşüm harici bir çözüm bulunmadı"

Sıfırdan bir araziye kentsel dönüşümün kolay yapıldığını hatırlatan Bakan Özhaseki, "Eğer sıfırdan boş bir araziye siz orada imar planı yapıp yeni bir şehir kuruyorsanız çok kolay. Zemin etütlerini hesaplarsınız, ona uygun statik hesaplarıyla birlikte mühendislik, mimarlık, projelerinde çok titizlenerek güzel evler yaparsınız. Çok kolay bu. Ama 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl geriye doğru gidildiğinde rastgele yapılmış. Biraz da başımızı sokabilmek amacıyla elimizde ne varsa onunla yetinerek yaptığımız evler için ise tek çözüm var arkadaşlar. Dünyada başka bir çözüm de bulunamadı bu işe. O da kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümün doğru ve hakkıyla yapılabilmesinin tek şartı şu üç grubun bir araya gelmesi. Bir bakanlık iki belediye üç vatandaş. Eğer bu üç grup bir araya geldiğinde uzlaşıyla, anlaşmayla orada yola bakıyorlarsa, önlerine bakıyorlarsa işimiz çok kolay. Değilse işimiz iyice zorlaşıyor" diye konuştu.

"Ajanslar beyefendiyi parlatacaklar"

Kendisinin de belediye başkanlığı yaptığının altını çizen Özhaseki, "Ben nihayetinde 20 küsur sene belediye başkanlığı yaptım. Ömrüm işte bu hizmetlerle geçti. Yerel yönetimler ve bakanlıkta ilk defa 2019'dan itibaren bir belediyecilik anlayışıyla karşılaştım. Başını İstanbul çekiyor, diğer şehirlerde ayak uyduruyorlar. Ajanslara büyük paralar ayırıyorlar. İstanbul'da ajanslara verilen para, kentsel dönüşüm için ayrılan paranın tam iki katı misli. Ajanslar ne yapacaklar? Beyefendiyi parlatacaklar. Oturacak, alkışlayacaklar, kalkacak, alkışlayacaklar. Tatile gidecek, iş başındaymış gibi gösterecekler. Her taraf kardan tıkanmış olacak. İngiliz büyükelçisi yemek yiyecek. Ama beyefendi iş başında gibi gösterecekler. Parlattıkça parlatacaklar. İstanbul bana dar geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı istiyor. Orası da olmaz Cumhurbaşkanlığı. Bunu kim yapıyor? Kim şişiriyor? Bu sosyal medya fenomenler onların tirolleri emin olun" şeklinde konuştu.

"Seçimden sonra 10 bin hanede kentsel dönüşüme başlarız"

Özhaseki, "Tokat'ta da bakanlık olarak şimdiye kadar 26 milyardan fazla para harcadık. Yaptığımız işlerde 1.7 milyarlıkta devam eden işlerimiz var. TOKİ marifetiyle de 5 bin 367 konut yaptık.11 milyara yakın da burada para harcadık. Biraz önce Erenler'deydik. Orada 750 tane konut yıkılacak. Herhalde 2 misli civarında yapılacak. Gıj Gıj Tepe'si altındaki mahalleler baştan sona yıkılacak. 2 bin 725 tane bağımsız binanın yıkılması gerekiyor orada. Riskli gözüküyor. Haç Dağı altındaki mahallelerimizde 2 bin 165 adet de yıkılacak konutumuz var. Bunların her birisinde çalışma başladı. Kimin de ihale yapıldı, müteahhit girmediği için seçim öncesi müteahhidin işi seçim sonrasına bırakıldı. Eyüp Bey Erenler Mahallesi'yle ilgili orada ihaleyi seçimden sonra bir daha yapacak. Eğer yine giren olmazsa ki istiyoruz ki Tokat'taki yerel müteahhitlerimiz girsin. Giren malzemeleri alsınlar. Dışarıdan gelenlerden ziyade buranın ekonomisi canlansın. O yüzden biz yerele bırakıyoruz. Ama olmazsa TOKİ Başkanımız da burada. Biz iki üç ay sonra geliriz. Erenler Mahallesi'ne inşaatlara başlarız arkadaşlar. TOKİ'de bizim yüz hakkımız. Şimdiye kadar bir milyon üç yüz kırk bin konut yaptı. depremde bir tanesi bile yıkılmadı. Şükür Allah'a. Oradaki evler bundan sonra biz TOKİ'yle de devam ederiz. Tahmin ediyorum ki kentsel dönüşüm yapılacak. Biraz önce ismini verdiğim saydığım mahallelerde on bin civarında ev yapacağız. Bunların birçoğunun altyapısı hazırlandı. İnşallah seçimlerden sonra da başlarız" dedi.

Bakan Özhaseki ve beraberindeki heyet incelemelerin ardından kentteki mimar, mühendis, müteahhit ve kentsel dönüşüm planlaması yapılan mahallelerdeki semt sakinleri ile iftar programında bir araya geldi.

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