Adana'da eşini öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı

Kozan'da dün üç katlı evin son katından silah sesi gelmesi üzerine çilingir yardımıyla girilen dairede Uğur İ. tabancayla öldürülmüş halde bulunmuş, karısı M.İ. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net