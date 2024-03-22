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Devrilen ağaç altında kalan başkan adayı çalışmalarına başladı

Burdur'da geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına nedeniyle üzerine ağaç devrilerek yaralanan Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan, tekerlekli sandalye ile seçim çalışmalarına başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 22:40, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 23:31
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Devrilen ağaç altında kalan başkan adayı çalışmalarına başladı

Burdur'da 5 Mart tarihinde üzerine ağaç devrilerek yaralanan Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, partililer ve aynı olayda yaralanan oğlu ve Belediye Meclisi Adayı Taha Ersan ile birlikte Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Tekerlekli sandalye ile esnaf ziyareti yapan Ersan'ı gören vatandaşlar geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklamada bulunan Ersan, "Allah'a şükürler olsun bugünden itibaren sahalara indik. Sayın Milletvekilimizin de katılımı ile bu mübarek cuma günü inşallah çalışmalarımız bereketli geçer. Biz Milli Görüş Belediyeciliğini Burdur'umuza yaşatmak için, hep beraber el birliği ile yaşamak için göreve talip olduk. Halkımız teveccühü ile inşallah bunu birlikte yaşayacağız. Milli Görüş farkını fark etmiş olacağız" dedi.

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